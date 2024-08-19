Пол: «Я преподам Тайсону болезненный урок»

Блогер и боксер Джейк Пол (10-1) заявил, что положит конец карьере экс абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона (50-6).

«Это станет болезненным уроком для Майка Тайсона. Он любит говорить, что именно он дал мне старт в боксе. Ну что ж, теперь я собираюсь положить ему конец», — сказал Пол на пресс-конференции.

Тайсон и Пол подерутся 15 ноября на стадионе AT&T в Далласе, США. Бой будет транслироваться в прямом эфире на Netflix.