Кузьмин заявил, что его целью является чемпионство по любой из версий

Российский боксер-тяжеловес Сергей Кузьмин рассказал о дальнейших карьерных планах.

«Планы у нас грандиозные. Мы не собираемся заниматься какими-то выставочными боями или договорными. У нас есть цель стать чемпионом мира, не важно, по какой из версий: WBC, IBF, WBA или WBO. В связи с этим ищем возможность выступить на международной арене, так как в России нет тех боев, которые мне были бы интересны в силу нашей изоляции. Но без России международное боксерское сообщество никак не будет сильнее. Считаю, что нужно туда выходить и драться там, где все те люди, с которыми я дрался давным-давно», — сказал Кузьмин Vprognoze.ru.

Последний поединок Кузьмин провел в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, победив мексиканца Германа Гарсию Монтеса техническим нокаутом в восьмом раунде.