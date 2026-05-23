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Александр Усик — Рико Верхувен: время начала боя в Гизе

Александр Усик проведет поединок против Рико Верхувена 23 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Усик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Украинский боксер Александр Усик проведет поединок в тяжелом весе против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена в субботу, 23 мая. Вечер бокса состоится на арене «Плато Гиза» в Гизе (Египет). Главный бой начнется после 23.30 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен

«СЭ» ведет текстовую трансляцию боя. Следить за ключевыми событиями и результатами главного боя можно в матч-центре и разделе Профессиональный бокс на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию боксерского вечера в Гизе покажут на стриминговом сервисе DAZN (на английском языке). Также бесплатно смотреть главный бой Усик — Верхувен можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Усик&nbsp;&mdash; Рико Верхувен: онлайн-трансляция боя.Александр Усик — Рико Верхувен: онлайн-трансляция боя

39-летний Усик в профессиональном боксе имеет рекорд — 24-0. В его карьере еще не было поражений — 15 боев чемпион завершил досрочно.

На счету 37-летнего Верхувена в кикбоксинге — 76 боев (66 нокаутов) и 10 поражений. В профессиональном боксе рекорд — 1 бой и 1 победа нокаутом.

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