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Усик отреагировал на возможный бой с Бенавидесом: «Пока это только разговоры»

Непобежденный украинский боксер Александр Усик высказался о возможном бое с американцем Дэвидом Бенавидесом.

Ранее стало известно, что в проведении поединка между 39-летним Усиком и 29-летнего Бенавидеса заинтересован министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Ранее под его патронажем состоялась дилогия украинца с Тайсоном Фьюри и реванш с Энтони Джошуа.

«Пока это только разговоры. Сейчас я сосредоточен на Рико», — приводит слова Усика Ring Magazine.

За профессиональную карьеру Усик провел 24 боя и одержал 24 победы. 15 поединков он завершил досрочно. Украинец — чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA Super, IBF, The Ring.

23 мая Усик проведет бой с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном. Для 37-летнего голландца поединок с украинцем станет вторым в карьере по правилам бокса.

Начало боя, который состоится в Египте, запланировано на 23:30 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен
Александр Усик&nbsp;&mdash; Рико Верхувен: онлайн-трансляция боя.Александр Усик — Рико Верхувен: онлайн-трансляция боя

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Александр Усик
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