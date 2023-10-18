Showtime Boxing, транслировавшая бои с 1986 года, закроется

Транслировавшая боксерские поединки Showtime Sports, включая Showtime Boxing, будет ликвидирована до конца года, написал инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X.

«Решение компании не является отражением той работы, которую мы проделали за последние годы, а также нашей долгой и гордой истории, — приводит слова главы Showtime Sports Стивена Эспинозы Бенсон. — К сожалению, в условиях быстро меняющегося медиарынка компании пришлось сделать непростой выбор, распределяя ресурсы, меняя приоритеты и перестраивая свое контентное предложение. Хотя сегодняшние новости, безусловно, тяжелы и разочаровывают, они не зависят от нас».

Showtime Boxing транслировала бои с 1986 года. На Showtime Boxing выступали Майк Тайсон, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд и другие известные боксеры.

Ранее с боксерского рынка ушло HBO, которое прекратило показ бокса спустя 45 лет из-за падающих рейтингов, растущей конкуренции, сокращения бюджета, потери известных боксеров и аналитиков.