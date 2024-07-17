Рой Джонс назвал лучшего боксера современности

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) объяснил, почему абсолютный чемпион во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (27-0) не лучший действующий боксер в мире.

— Иноуэ — замечательный боец. Вы можете говорить что угодно, но я уверен, он заслуживает первого места в рейтинге pound-for-pound. К сожалению, мы нечасто видим его выступления в США, поэтому не можем по достоинству оценить его талант.

На мой взгляд, у него просто нет достойной конкуренции. Сейчас он не может провести большой бой. В США его тоже не знают, поскольку у нас нет известных бойцов в его весовой категории. Был только Стивен Фултон, но посмотрите, что Иноуэ с ним сделал.

Поэтому, хотя я и считаю его лучшим, из-за отсутствия оппозиции, которая могла бы это подтвердить, я должен поставить на первое место Теренса Кроуфорда, — сказал Джонс ALL THE SMOKE FIGHT.

Иноуэ подерется с Ти Джей Дохени (26-4) 3 сентября на токийской арене в Японии.

Кроуфорд и Исраил Мадримов (10-0) подерутся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.