Бивол будет прооперирован 4 июля

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол перенесет операцию на локте, сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing, которая представляет интересы спортсмена.

Операция запланирована на 4 июля. В команде 35-летнего боксера надеются, что он быстро восстановится после хирургического вмешательства и начнет подготовку к следующему поединку.

30 мая Бивол победил немца Михаэля Айферта единогласным решением судей в титульном бою за пояса WBA и IBF.

На счету россиянина 25 побед (12 нокаутом) и одно поражение.