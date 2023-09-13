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Папин: «Удар Дюбуа был легитимным, но Усик одержал справедливую победу»

Алина Савинова
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Российский боксер Алексей Папин поделился мнением о поединке Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Он считает, что украинец одержал справедливую победу в этом бое.

«Думаю, что Александр подошел, как всегда, в нормальной форме к бою и одержал справедливую победу, но удар Дюбуа был легитимным. Он попал в пояс. Если бы судья открыл счет, думаю, что Усик бы поднялся и этот раунд довел бы до конца. Он бы подвигался, если действительно было тяжелое попадание, а потом все равно довел бы бой до победы. Судья дал ему возможность отдохнуть, а он ей воспользовался, почему бы и нет? Открыли бы счет, он встал бы и продолжил поединок», — цитирует Папина MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Усиком и Дюбуа прошел 26 августа в польском Вроцлаве. Усик победил нокаутом Дюбуа и защитил чемпионские титулы по версиям IBF, IBO, WBA и WBO. На счету украинца 21 бой в профессиональной карьере, во всех из которых он одержал победы. В активе британца 19 побед в 21 поединке.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/papin-udar-dyubua-byl-legitimnym-no-usik-zasluzhenno-pobedil-284053/
Бокс
Александр Усик
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