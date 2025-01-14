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Папин считает, что Фьюри сейчас не на том этапе карьеры, когда уход на пенсию выглядит логичным

Камила Абдурахманова
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Обладатель пояса WBA Asia Алексей Папин прокомментировал решение британского боксера Тайсона Фьюри завершить спортивную карьеру.

«Давайте не забывать, что Тайсон уже не раз говорил о завершении карьеры. Мне в этой ситуации откликается наша известная притча «Волки, волки». Уже просто-напросто не верю таким громким заявлениям британца. Не верится в них еще и по той простой причине, что Фьюри сейчас совершенно не на том этапе карьеры, когда уход на пенсию выглядит логичным. Да, дилогию с Усиком он проиграл, но еще остаётся, например, противостояние с Энтони Джошуа, которое, уверен, позволит ему хорошо заработать», — сказал Папин RT.

На счету 36-летнего Фьюри 34 победы, одна ничья и два поражения.

Источник: RT
Алексей Папин
Тайсон Фьюри
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