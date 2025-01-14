Папин считает, что Фьюри сейчас не на том этапе карьеры, когда уход на пенсию выглядит логичным

Обладатель пояса WBA Asia Алексей Папин прокомментировал решение британского боксера Тайсона Фьюри завершить спортивную карьеру.

«Давайте не забывать, что Тайсон уже не раз говорил о завершении карьеры. Мне в этой ситуации откликается наша известная притча «Волки, волки». Уже просто-напросто не верю таким громким заявлениям британца. Не верится в них еще и по той простой причине, что Фьюри сейчас совершенно не на том этапе карьеры, когда уход на пенсию выглядит логичным. Да, дилогию с Усиком он проиграл, но еще остаётся, например, противостояние с Энтони Джошуа, которое, уверен, позволит ему хорошо заработать», — сказал Папин RT.

На счету 36-летнего Фьюри 34 победы, одна ничья и два поражения.