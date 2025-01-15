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Байсангуров сразится с Санчесом на турнире «Ночь чемпионов IBA»

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17 января одним из главных событий турнира престижной серии «Ночь чемпионов IBA» в Ереване станет бой с участием обладателя континентального титула WBA, экс-обладателя континентальных титулов по версии WBO и IBF, топового российского средневеса Хусейна Байсангурова (24 побед, 20 нокаутов, 1 поражение).

Соперником 30-летнего чеченского нокаутера в 10-раундовом бою станет неимеющий поражений 27-летний венесуэльский панчер Леонардо Санчес (16 побед, 11 нокаутов, 1 ничья). В августе 2024 года Байсангуров одержал победу единогласным решением над крепким аргентинским боксером Николасом Джара.

Бой Байсангурова против Санчеса начнется в 16.15 мск. Главным событием вечера станет бой другого россиянина Павла Сосулина и филиппинца Карло Бакаро.

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