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Сегодня, 16:01

Mash: бывшую жену Бивола привлекли к ответственности за оскорбление боксера

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Екатерина Бивол, бывшая жена боксера Дмитрия Бивола, привлечена к ответственности за оскорбление спортсмена, его матери и болельщиков, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, прокуратура возбудила административное дело. Суд назначил 34-летней женщине наказание в виде предупреждения.

Дмитрий и Екатерина Бивол состояли в отношениях с 2007 года. У пары есть два сына: Мирон и Никон. 6 июня 2023 года девушка сообщила, что рассталась с боксером.

После расставания экс-супруга в соцсетях оскорбляла Бивола, его мать и болельщиков, в связи с чем боксер обратился в суд.

Источник: Mash
Бокс
Дмитрий Бивол
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