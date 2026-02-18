Пакьяо о предстоящем поединке с Проводниковым: «Возвращаюсь, чтобы подарить отличный бой. Я готов»

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо поделился мнением о предстоящем поединке с россиянином Русланом Проводниковым.

10-раундовый выставочный бой в полусреднем весе пройдет 18 апреля 2026 года в Лас-Вегасе (США).

«Я несу Филиппины в своем сердце каждый раз, когда выхожу на бой. Поддержка моей страны и фанатов со всего мира продолжает вдохновлять меня. Возвращение в Лас-Вегас так много значит для меня, и я рад работать с командой, которая сосредоточена на создании зрелища мирового уровня. Возвращаюсь, чтобы подарить отличный бой. Я готов», — приводит слова Пакьяо BoxingScene.

Для 47-летнего Пакьяо этот бой станет возвращением на ринг спустя девять месяцев после официального поединка с чемпионом WBC Марио Барриосом, который завершился вничью в июле 2025 года.

42-летний Проводников давно завершил активные выступления, но регулярно участвует в различных шоу и мероприятиях.