Цзю — о поединке Пакьяо и Проводникова: «Они пенсионеры. Я не поддерживаю такие бои»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился с «СЭ» мнением о предстоящем поединке филиппинца Мэнни Пакьяо и россиянина Руслана Проводникова.

10-раундовый выставочный бой в полусреднем весе пройдет 18 апреля 2026 года в Лас-Вегасе (США).

«Мэнни Пакьяо и Руслан Проводников — пенсионеры. Я не поддерживаю такие бои. Это не футбол, не хоккей и даже не регби — здесь бьют в голову. Кто выиграет? Даже не хочу делать ставки, это показательный бой», — сказал Цзю «СЭ».

Для 47-летнего Пакьяо этот бой станет возвращением на ринг спустя девять месяцев после официального поединка с чемпионом WBC Марио Барриосом, который завершился вничью в июле 2025 года.

42-летний Проводников не проводил официальных боев с 2016 года, но регулярно участвует в различных шоу и мероприятиях.

Руслан Ботвенко