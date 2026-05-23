Оскар Де Ла Хойя уверен в победе Усика над Верхувеном: «Определенно нокаут»

Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя уверен в победе украинца Александра Усика над нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном.

«Легкая победа для Усика. Определенно нокаут», — приводит слова Де Ла Хойи DAZN Boxing.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен

23 мая 39-летний Усик проведет бой с 37-летним Верхувеном. Бой украинца и голландца возглавит вечер бокса в Египте на территории пирамид Гизы. Начало главного поединка турнира запланировано на 23:30 по московскому времени.



Де Ла Хойя уверен, что у украинца не возникнет проблем в схватке с Верхувеном. Ранее Усик ни разу не проигрывал в профессиональной карьере. Он одержал 24 победы (15 нокаутом) в 24 боях.