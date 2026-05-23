Бой Усика и Верховена: где смотреть онлайн трансляцию боя

Тяжеловесы Александр Усик и Рико Верховен проведут бой в рамках боксерского вечера в Египте на территории пирамид Гизы в ночь с 23 на 24 мая.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен

Трансляция боя Усик — Верховен в прямом эфире

В России официальной трансляции боя-реванша Усика и Верховена не запланировано. Плееры появляются во «ВКонтакте» или на RUTUBE.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира с главным боем Усик vs Верховен.

Когда смотреть бой Уcик vs Верховен по московскому времени

Начало главного события вечера бокса в Египте — ориентировочно в 23.30 по московскому времени 23 мая.

Поединок Усика и Верховена пройдет в формате 12 раундов по три минуты. Александр поставит на кон титулы WBC, WBA Super, IBF, The Ring в тяжелой весовой категории. Дополнительно боксеры разыграют эксклюзивный пояс «Короля Нила».

Рекорды перед боем Уcик vs Верховен

На счету 39-летнего украинца в профессиональном боксе по-прежнему нет поражений — 24-0. 37-летний голландец в профессиональном боксе имеет рекорд 1-0.