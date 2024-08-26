Мехонцев: «Мейвезер своими поступками позорит спорт, который превратил его из сына уголовника в миллионера»

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев раскритиковал очередное выступление Флойда Мейвезера в выставочном поединке.

«Есть настоящие поединки и настоящий спорт, который интересно смотреть любителям бокса. Пусть это будут не звезды калибра Мейвезера, но они основаны на спорте без клоунады. Сейчас всем миром завладел хайп и популизм. Выгнать судью с ринга — что это такое? Это позор спорту. Как нужно уродовать спорт, чтобы допускать такое?

Это издевательство над самим видом спорта. То детище, в котором он вырос, стал известным человеком, он уродует. Из сына уголовника и наркомана Мейвезер именно благодаря боксу стал уважаемым человеком, которого любят и ценят во всем мире. Но он этого не ценит, а продолжает уродовать бокс», — цитирует Мехонцева Vprognoze.ru.

25 августа, в Мехико в рамках вечера бокса состоялся бой Флойда Мейвезера-младшего и Джона Готти. Бой прошел все 8 раундов и завершился без объявления победителя. Во втором раунде рефери остановил бой, чтобы вынести Мейвезеру предупреждение за удары по затылку. Американец возмутился и ударил судью, после чего тот был заменен.