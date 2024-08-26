Шакур Стивенсон изменил прогноз на бой Бетербиева и Бивола

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон (22-0), который ранее ставил на чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (23-0) в бою с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0), изменил мнение и назвал шансы обоих боксеров на победу равными.

«Бой Бивола и Бетербиева — это 50 на 50, 100 процентов», — написал Стивенсон в соцсети X.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).