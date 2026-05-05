Цзю о Биволе вне топ-5 рейтинга: «Это чисто формальность, не имеющая значения»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что Дмитрий Бивол покинул первую пятерку рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.

Россиянин опустился с пятого на шестое место, уступив позицию американцу Дэвиду Бенавидесу.

«Дэвид недавно провел бой и в нем победил, поэтому его подняли. Только из-за этого. Это чисто формальность, не имеющая значения. Самое главное, что мы знаем, кто такой Бивол для нас», — сказал Цзю «СЭ».

На счету 35-летнего Бивола 24 победы и 1 поражение. Следующий бой россиянин проведет 30 мая в Екатеринбурге против немца Михаэля Айферта на турнире RCC Boxing Promotions. Для него это будет первый поединок с февраля 2025 года, когда он победил Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира, позднее лишившись пояса WBC.

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