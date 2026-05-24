Александр Усик — Рико Верхувен: почему Усик победил в бою

Украинский боксер Александр Усик победил голландца Рико Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде на турнире на территории пирамид Гизы в Египте в ночь с субботы на воскресенье с 23 на 24 мая.

Десять раундов продолжалась напряженная борьба. Решающий момент наступил в самом конце 11-го раунда: Усик отправил Верхувена в нокдаун правым апперкотом, передает агентство Reuters. Голландец сумел подняться до окончания отсчета, но рефери все равно остановил бой, чтобы предотвратить дальнейшее избиение.

После окончания поединка голландец был недоволен преждевременным окончанием и собирается подать апелляцию: «Он должен пересмотреть эпизод и сказать, что либо бой не состоялся, либо мы обращаемся к судейским запискам. А если обращаться к запискам, то я вел».

На счету Усика 25 побед и 0 поражений в профессиональной карьере. Верхувен потерпел первое поражение в боксе и его рекорд стал — 1-1.