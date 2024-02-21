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21 февраля, 06:39

Нганну: «Джошуа не встанет после пропущенного от меня удара»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-1) предполагает, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) не сможет продолжить бой, если пропустит от него сильный удар.

«Сможет ли Джошуа встать после пропущенного от меня удара? Сомневаюсь. Тайсон [Фьюри] - стойкий, он и раньше вставал после нокдаунов от Деонтея Уайлдера. Он, на мой взгляд, один из самых крепких боксеров. Я не проявляю неуважения к Эй Джею [Джошуа], но я не верю, что он выдержал бы то, что выдержал Тайсон», — сказал Нганну на шоу DAZN, на что Джошуа ответил: «Кто только не отправлял Тайсона в нокдаун? Его роняли так много раз».

Джошуа и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Франсис Нганну
Энтони Джошуа
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