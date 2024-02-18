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18 февраля, 18:15

Федор Емельяненко заявил о желании провести бой с Нганну

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе 47-летний Федор Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что хотел бы провести боксерский поединок с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе камерунцем Франсисом Нганну.

В октябре прошлого года Нганну дебютировал в профессиональном боксе, выйдя в ринг против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри. Фьюри победил единогласным решением судей, однако по ходу боя Нганну отправил британца в нокдаун.

— Представитель Майка Тайсона сказал, что ваш бой с Майком нереален.

— Ну, сказал, значит, сказал.

— Действительно были предметные переговоры с Тайсоном? Вы их сами вели?

— Нет-нет, я не сам, у меня представитель есть. Илья, ты же уже сделал вывод в своей статье. (Улыбается.)

— Что бой нереален, да?

— Ну да. Так что — что об этом говорить? Давай подождем, поживем, посмотрим. Если даст Бог — значит, бой будет. Если не даст — не будет.

— Но вас интересуют только суперзвезды бокса, легенды в возрасте? Или, допустим, бой с бойцом ММА?

— Мне Фрэнсис Нганну интересен. По ММА я уже все — не тяну. А по боксу было бы интересно с ним побиться.

— Но Нганну — это не Тайсон 50-с чем-то летний. Он чуть у Фьюри не выиграл. В нокдаун его отправил.

— Я видел этот бой.

— И поняли, что Нганну вам по силам?

— Мне бы хотелось с ним сразиться. Это не то, что завышенная самооценка, но мне было бы интересно провести с ним бой.

— Вы бесстрашный человек.

— Знаете, если боец выходит в ринг и у него трясутся поджилки — это сырой, несостоявшийся боец.

— Голод до боев у вас еще остается.

— Я боец, да. Наверное, еще в строю. (Улыбается.) Понимаю, что по ММА я не тяну. У меня травмы. Сейчас исключил борьбу из своих тренировок.

Федор Емельяненко. «Хотел бы сразиться с Нганну. Я боец». Федор Емельяненко: внук, сотворение мира, немецкие корни, Немков, Хабиб vs Конор
Федор Емельяненко
Франсис Нганну
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