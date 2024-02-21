Кевин Джонсон рассказал, что пробует разговаривать на русском языке

Боксер Кевин Джонсон рассказал о том, что активно учит русский язык.

«Я учусь несколько раз в неделю, говорю на русском с людьми. Я знаю некоторые слова и словосочетания, такие как «привет», «добрый день», «хорошо» или «сюда». Я активно учу слова», — приводит слова Джонсону ТАСС.

9 января 44-летний боксер получил российское гражданство. Джонсон подал документы в сентябре 2023 года.