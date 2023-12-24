Нганну — о поражении Уайлдера: «Облизываю губы»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на поражение Деонтея Уайлдера в боксерском поединке против Джозефа Паркера.

«Облизываю губы после просмотра этого боя», — написал Нганну в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что Нганну и Уайлдер могут провести бой по правилам MMA.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера единогласным решением судей.

У Паркера 34 победа и 3 поражения, на счету Уайлдера 44 победы и 3 поражения, один бой завершился вничью.