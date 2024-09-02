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Нганну назвал боксера, с которым он не хотел бы драться: «Он очень опасен!»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну отметил, что он отклонил бы предложение о бое с Мартином Баколе.

«Нет, этот бой я бы выбрал только в крайнем случае, потому что я больше воспринимаю его как брата. С любым другим противником я бы сразился без колебаний, но не с ним. К тому же он очень опасен!» — сказал камерунец talkSPORT.

Баколе в прошлом бою нокаутировал Джареда Андерсона (17-1) в пятом раунде. Бой состоялся 3 августа на BMO Stadium в Лос-Анджелесе, США.

Бокс
Мартин Баколе
Франсис Нганну
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