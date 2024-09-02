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Карл Фроч: «Джошуа и Дюбуа будут драться за бумажный титул. Настоящий чемпион — Усик»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч (33-2) раскритиковал Международную боксерскую федерацию (IBF) за то, что они отобрали у чемпиона мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0) титул.

«Я не критикую просто так, но я считаю, что Джошуа не должен драться за титул IBF. Я до сих пор уверен в этом. Ведь настоящий чемпион мира — это Усик. Я думаю, что когда Усик и Фьюри встретятся в реванше, этот бой должен быть за звание абсолютного чемпиона.

Зачем IBF хотела отобрать титул у Усика? Все дело в политике. Эдди Хирн продвигает свои интересы и заставил этот титул стать вакантным. Теперь Джошуа и Дюбуа могут сразиться за звание чемпиона мира. Но это же просто бумажный титул, он не настоящий. Кто бы ни победил в бою между Джошуа и Дюбуа, он не может называть себя чемпионом мира. У тебя есть титул IBF, но настоящим чемпионом является Усик. И это все. Точка. Больше не о чем говорить», — сказал Фроч IFL TV.

Энтони Джошуа (28-3) и Даниель Дюбуа (21-2) подерутся 21 сентября на «Уэмбли», Великобритания. Бой пройдет за звание чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Бокс
Александр Усик
Даниель Дюбуа
Карл Фроч
Энтони Джошуа
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