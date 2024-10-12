Неймар посетит титульный бой Бетербиева и Бивола в Эр-Рияде

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар посетит боксерский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), главным событием которого станет титульный бой в полутяжелом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Об этом сообщает ТАСС.

Бой состоится в ночь с 12 на 13 октября.

«Неймар будет присутствовать в качестве гостя на бое Бетербиев — Бивол», — сказал собеседник агентства.

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.