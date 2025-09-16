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Титульный бой между Кроуфордом и Канело собрал рекордную телеаудиторию в XXI веке

Павел Лопатко

Боксерский поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом собрал на Netflix более 41 миллиона зрителей, сообщает пресс-служба стримингового сервиса.

По данным Netflix, этот бой стал самым просматриваемым мужским чемпионским поединком в XXI веке.

Для сравнения: поединок между ирландкой Кэти Тэйлор и пуэрториканкой Амандой Серрано собрал 74 миллиона зрителей, а американского блогера Джейка Пола с соотечественником Майком Тайсоном, в котором не разыгрывались пояса, — около 108 миллионов.

Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса единогласным решением судей 14&nbsp;сентября.Теренс Кроуфорд — крутой. Победил Канело и стал трижды абсолютным чемпионом

Кроуфорд победил Альвареса единогласным решением судей и завоевал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

37-летний Кроуфорд одержал 42-ю победу в карьере и остается непобежденным боксером. Он стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

На счету 35-летнего Альвареса теперь 63 победы при 3 поражениях и 2 ничьих. Для него это была пятая защита титула абсолютного чемпиона в своем дивизионе.

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Сауль Альварес
Теренс Кроуфорд
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