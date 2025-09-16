Тайсон пройдет полное медобследование для допуска к бою с Мейвезером

Бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону предстоит полное медицинское обследование перед поединком с Флойдом Мейвезером-младшим, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов боя, запланированного на весну 2026 года.

«Тайсон должен будет предоставить все необходимые медицинские документы, чтобы получить допуск к бою», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Тайсон в социальной сети X анонсировал бой против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Мейвезера-младшего.

59-летний Тайсон за профессиональную карьеру провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (из них 44 — нокаутом). В 2011 году он был включен в Международный зал боксерской славы.

48-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Американский боксер одержал 50 побед (27 — нокаутом) в 50 боях на профессиональном ринге.