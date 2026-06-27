Немец Кабайел получил от WBC чемпионский титул, от которого отказался Усик

Немец Агит Кабайел стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, сообщил журнал The Ring.

26 июня от этого и еще двух титулов — по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) — отказался украинец Александр Усик. При этом он не планирует завершать карьеру.

Ранее WBC обязал 39-летнего Усика провести защиту пояса с 33-летним Кабайелом — обладателем титула временного чемпиона организации.

Немецкий боксер одержал за профессиональную карьеру 27 побед (19 нокаутом) и ни разу не проиграл.