Сусленков: «После боя с Джо Джойсом обо мне заговорят»

Российский боксер Артем Сусленков прокомментировал предстоящий бой против британца Джозефа Джойса.

«Джо Джойс — хороший соперник с сильным рекордом. В Россию такие боксеры уже давно не приезжали. Когда мне предложили этот бой, раздумий не было. Мы переговорили с командой и сразу решили — газ.

Сильная сторона Джойса в том, что он всегда идет вперед. Но я тоже иду вперед — это и моя сила. Столкнутся две силы, и мне это по душе. Мне не нужно будет гоняться за соперником по всему рингу, как это обычно бывает.

Мы с командой делаем все, чтобы я смог победить в этом бою нокаутом. Я не боюсь проиграть и потерять свой ноль в графе поражений. Он как там был, так там и останется. Я лучший боксер России и докажу это 11 июля. Вы все сами увидите, и после этого заговорите обо мне», — приводит слова спортсмена пресс-служба Федерации бокса России.

Бой между пройдет 11 июля в Москве на турнире IBA.PRO 19.

На счету 30-летнего Сусленкова 14 побед (9 — нокаутом) и ни одного поражения в карьере. Рекорд 40-летнего Джойса — 16 побед (15 — нокаутом) при 4 поражениях.