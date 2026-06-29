Ашалаев встретится с Долголевцем на турнире «IBA. Ночь чемпионов» 10 июля в Баку

Призер чемпионата и Кубка России 2025 года, победитель первенства Европы-2023 до 22 лет Чеэрав Ашалаев (2-0) проведет 8-раундовый бой во втором среднем весе с белорусом Михаилом Долголевцем (7-0, КО 7) на турнире «IBA. Ночь чемпионов» в Баку, информирует пресс-служба IBA.

Специальным гостем шоу 10 июля в столице Азербайджана станет бывший абсолютный чемпион в двух весовых категориях американец Эвандер Холифилд.

Предыдущий бой Ашалаев провел в январе на турнире «IBA.PRO 14» в Москве, когда единогласным решением судей победил соотечественника Артыша Лопсана. В начале июня в составе «Ленинграда» Ашалаев выиграл «Кубок Победы». Также у 24-летнего Ашалаева две победы в зачете IBA.PRO. Долголевец — участник Олимпийских игр-2016. Последний официальный бой 36-летнего белоруса прошел в декабре 2025 года.

В рамках вечера бокса в Баку россиянин Хикмет Гараев в 6-раундовом поединке в весе до 70 кг встретится с азербайджанцем Наби Искандеровым. Призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Азии Саиджамшид Джафаров (1-0) из Азербайджана проведет 6-раундовый бой в среднем весе с россиянином Николаем Веселовым (13-1-2, КО 5).

В главном бою чемпион мира-2025 азербайджанец Субхан Мамедов в 6-раундовом поединке в минимальном весе встретится с филиппинцем Ричардом Гардом (12-4, КО 10).

Турнир «IBА. Ночь чемпионов» будет организован Международной ассоциацией бокса при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса Азербайджана.