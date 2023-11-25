Муртазалиев уверен, что Усик победит в поединке Фьюри

Российский боксер Бахрам Муртазалиев высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Думаю, что Усик выиграет у Фьюри за счет своей маневренности, неудобности. Он — левша, а Тайсон провел плохой бой с другим левшой — Отто Валлином. Швед хорошо выглядел, хотя до боя я о нем не слышал. Если бы он боксировал не с Тайсоном Фьюри, соперника могли и снять после такой страшной сечки. 60 на 40 — мой фаворит Усик. Но если это будет Фьюри, который дрался с Уайлдером, тогда украинцу будет очень тяжело. Если же это будет тот Фьюри, который дрался с Нганну, Усик должен его спокойно проходить», — цитирует Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

Бой между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На счету британского боксера 34 победы (24 нокаутом), 1 ничья и ни одного поражения. Усик провел на профессиональном ринге 21 бой и одержал 21 победу (14 досрочных побед).