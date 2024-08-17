Муртазалиев подтвердил, что подерется с Тимом Цзю в октябре

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев подтвердил информацию, что его поединок с Тимофеем Цзю должен состояться 19 октября.

«Насколько мне известно, есть устная договоренность о поединке 19 октября в США. И наша встреча состоится, если ничего не изменится и мой друг примет бой. Для меня это очередной поединок. Ничего необычного», — приводит слова Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

Муртазалиев последний бой провел против Джека Кулкая в апреле этого года, победив нокаутом в 11-м раунде, На его счету 22 победы (16 нокаутом) и ни одного поражения.

Цзю в последний раз выходил на ринг против Себастьяна Фундоры в марте этого года, проиграв раздельным решением судей. В его активе 24 победы (17 нокаутом) и одно поражение.