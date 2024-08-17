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Ивичук: «Фьюри в реванше победит Усика»

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Тренер по боксу Андрей Ивичук поделился ожиданиями от реванша между тяжеловесами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Думаю, что в реванше у меня фаворит Фьюри, и он победит. Если посмотреть первый бой, он немножко недожимал и недорабатывал. Если бы он сел и на трезвую голову посмотрел свой бой, то понял бы, что ему просто нужно больше создавать давление и выбрасывать ударов. Все удары, которые он попадал, Усик чувствовал. Думаю, что в реванше победит Фьюри. Он фаворит у меня», — цитирует Ивичука Vprognoze.ru.

Первый бой между боксерами состоялся 18 мая и завершился победой Усика раздельным решением судей. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в XXI веке.

Всего на счету Усика 22 победы в 22 профессиональных поединках. У Фьюри 34 виктории и 1 поражение. Еще один бой с его участием завершился ничейным исходом.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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