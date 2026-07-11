Мурат Гассиев — Питер Кадиру: где смотреть прямую трансляцию боя

Россиянин Мурат Гассиев и немец Питер Кадиру проведут бой в тяжелом весе на турнире WINLINE. IBA.PRO 19. Вечер профессионального бокса пройдет в субботу, 11 июля, на «ВТБ Арене» в Москве и начнется не ранее 21.30 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию боя Гассиев — Кадиру покажет Первый канал. Начало эфира — в 21.35 по московскому времени. Также прямой эфир будет доступен на сайте Первого канала.

Поединок Гассиев — Кадиру станет главным событием турнира WINLINE. IBA.PRO 19. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе.

32-летний Гассиев — чемпион мира WBA в тяжелом весе. На профессиональном ринге россиянин одержал 33 победы при 2 поражениях, 26 боев завершил нокаутом. В декабре 2025 года Гассиев досрочно победил болгарина Кубрата Пулева и завоевал пояс WBA World.

29-летний Кадиру представляет Германию. В профессиональном боксе он выиграл 23 боя при 1 поражении, 13 побед одержал нокаутом. Немец стал соперником Гассиева после того, как француз Тони Йока снялся с поединка из-за травмы спины.

Результат боя Гассиев — Кадиру и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре бокса и разделе бокса нашего сайта.