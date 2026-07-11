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Мурат Гассиев — Питер Кадиру: когда будет бой, где смотреть онлайн трансляцию

Мурат Гассиев и Питер Кадиру подерутся на турнире в Москве
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Мурат Гассиев из России и Питер Кадиру из Германии встретятся в главном бою боксерского турнира IBA.PRO 19 в субботу, 11 июля. Поединок будет проходить на «ВТБ Арене» в Москве, ориентировочное время начала — не ранее 21.30 по московскому времени.

В прямом эфире бой будут показывать «Первый канал» и его сайт 1tv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Изначально Гассиев должен был провести поединок против француза Тони Йока, однако тот получил травму спины и снялся с боя.

Питеру Кадиру — 29 лет, в его рекорде 23 победы (из них 13 — нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе.

У 32-летнего Гассиева на профессиональном уровне 33 победы (из них 26 — нокаутом) и два поражения. Он является действующим чемпионом мира по версии WBA.

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