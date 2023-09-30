Российский боксер Мурат Гассиев проведет защиту титула WBA Inter-Continental в тяжелом весе против шведа Отто Валлина в поединке в супертяжелом весе (свыше 91 кг) в субботу, 30 сентября. Бой пройдет на арене отеля «Regnum Carya». Начало — около 23.15 по московскому времени.

Поединок будет состоять из двенадцати раундов и пройдет в тяжелой весовой категории. На кону будет стоять титул WBA Inter-Continental.

Текстовая онлайн трансляция боя Гассиев — Валлин доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию поединка в прямом эфире можно будет бесплатно посмотреть на «Первом канале». Начало телеэфира — в 23.15 мск.

29-летний россиянин, который в марте получил гражданство Армении, за карьеру одержал 30 побед и потерпели одно поражение. В активе 32-летнего шведа — 25 побед и одно поражение. Титул WBA Inter-Continental принадлежит Гассиеву.

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