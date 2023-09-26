Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 14:07

Гассиев рассказал о подготовке к бою с Валлином

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боксер Мурат Гассиев (30-1) поделился ожиданиями от поединка со шведом Отто Валлином (25-1).

«Валлин уже боксировал на топ-уровне, входит в топ-15 рейтингов. Наверное, он не просто так там оказался. В его послужном списке хорошие бои не только с Фьюри. Ни в коем случае нельзя недооценивать Валлина, нужно подготовиться максимально серьёзно.

А я готовлюсь под руководством Виталия Константиновича Сланова, это мой первый тренер. Его помощник – Арсен Кабисов, а также тренер по физподготовке – Ацамаз Бураев. Вот это моя команда, с которой я готовился к последним поединкам. Я доволен той работой, которую они дают. И думаю, 30 сентября будет положительный результат этой работы», – сказал Гассиев в интервью Федерации бокса России.

Гассиев и Валлин подерутся 30 сентября в Турции. Бой состоится за межконтинентальный титул WBA в супертяжелом весе.

Гассиев в прошлом бою нокаутировал Майка Балогуна (20-1) во втором раунде. Поединко состоялся 3 марта в Ереване, Армения.

Бокс
Мурат Гассиев
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Rammstein 2.0. Еще одна фигуристка отказалась от программы под немцев
Клишина: «Решив рожать, я потеряла полмиллиона долларов. Минимум»
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эдди Хирн назвал единственный способ победить Теренса Кроуфорда
Новости
RSS RSS
Все новости