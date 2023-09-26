Гассиев рассказал о подготовке к бою с Валлином

Российский боксер Мурат Гассиев (30-1) поделился ожиданиями от поединка со шведом Отто Валлином (25-1).

«Валлин уже боксировал на топ-уровне, входит в топ-15 рейтингов. Наверное, он не просто так там оказался. В его послужном списке хорошие бои не только с Фьюри. Ни в коем случае нельзя недооценивать Валлина, нужно подготовиться максимально серьёзно.

А я готовлюсь под руководством Виталия Константиновича Сланова, это мой первый тренер. Его помощник – Арсен Кабисов, а также тренер по физподготовке – Ацамаз Бураев. Вот это моя команда, с которой я готовился к последним поединкам. Я доволен той работой, которую они дают. И думаю, 30 сентября будет положительный результат этой работы», – сказал Гассиев в интервью Федерации бокса России.

Гассиев и Валлин подерутся 30 сентября в Турции. Бой состоится за межконтинентальный титул WBA в супертяжелом весе.

Гассиев в прошлом бою нокаутировал Майка Балогуна (20-1) во втором раунде. Поединко состоялся 3 марта в Ереване, Армения.