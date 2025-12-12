Гассиев нокаутировал Пулева в шестом раунде и завоевал титул WBA

Россиянин Мурат Гассиев досрочно победил болгарина Кубрата Пулева на турнире IBA.PRO 13, который проходит в Дубае.

Поединок завершился нокаутом в шестом раунде. Пулев упал после левого бокового удара и не смог встать на счет десять.

Гассиев завоевал титул регулярного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA. Обладателем пояса суперчемпиона является украинец Александр Усик.

32-летний Гассиев одержал 33-ю победу в карьере при двух поражениях, еще один бой признан несостоявшимся. Рекорд 44-летнего Пулева — 32 победы и 4 поражения.