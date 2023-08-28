Менеджер Усика назвал его следующего соперника

Менеджер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0) Эгис Климас считает, что если им не удастся организовать объединительный бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0), то Усик проведет бой с хорватом Филипом Хрговичем (16-0).

«Хргович — обязательный претендент, но если нам удастся провести объединительный бой [с Фьюри], то мы пойдем на объединение. Если унификация не состоится, то, конечно, следующим будет Хргович», — приводит слова Климаса издание BoxingScene.

Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа (19-2) в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.