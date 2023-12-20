Менеджер Бивола рассказал, что россиянин мог трижды подраться в 2023 году

Менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов рассказал, что россиянин мог подраться трижды в 2023 году.

"В первом случае даже не дошло дело до обсуждения соперника. Приняли решение взять время на отдых, чтобы Дмитрий занялся личными делами, решил проблемы, связанные со здоровьем. Ничего серьезного, но лучше заняться этими вопросами, когда серьезных предложений нет. Приняли такое решение. Потом обсуждался вариант с боем против Артура Бетербиева летом в ОАЭ. Но на предварительном этапе цифры и предложения оказались не очень интересными. Думаю, не только нам, но и стороне Бетербиева. Третий вариант. Обсуждался бой в Лас-Вегасе или Дубае, но все пришло к тому, что встреча пройдет в Саудовской Аравии. Это был лучший вариант, подтверждающий теорию, что терпение — это очень хорошее качество», — цитирует Корнилова MMA.Metaratings.ru.

Бивол подерется с Линдоном Артуром (23-1) 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.