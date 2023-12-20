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Бетербиев открыт для боя с Бенавидесом: «Нет проблем»

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил, что готов подраться с обладателем временного титула WBC во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (28-0), если он решится подняться в полутяжелый вес.

«Что я думаю насчет возможного перехода Бенавидеса в полутяжелый вес? Он может перейти, без проблем. Он хочет со мной подраться? Конечно, если он хочет этого боя, то без проблем. Сейчас я думаю только о Каллуме Смите, но сейчас вы спрашиваете меня о каком-то другом бойце. Я уважаю бойцов, но не воспринимаю их всерьез, потому что в следующем поединке мне драться не с ними. Вот почему я улыбаюсь», — сказал Бетербиев Fighthype.

Бетербиев подерется со Каллумом Смитом (29-1) 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.

Бенавидес в прошлом бою одолел Деметриуса Андраде (32-1) в шестом раунде, когда угол Андраде отказался от продолжения поединка. Поединок состоялся 2 декабря в Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.

Бокс
Артур Бетербиев
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