Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 19:23

Джейк Пол готов провести бой по правилам бокса с Федором Емельяненко

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Американский блогер и боксер Джейк Пол готов провести поединок с российским бойцом ММА Федором Емельяненко.

«Да, это была бы интересная история — боксерский бой с Федором Емельяненко. Нужно поработать с точки зрения соперника, но Джейк готов такое предложить», — приводит ТАСС слова представителя команды Пола.

26-летний Пол одержал 8 побед (5 нокаутом) и потерпел 1 поражение в профессиональном боксе.

47-летний Емельяненко завершил карьеру в ММА в феврале 2023 года, у него 40 побед и 7 поражений. После этого россиянин заявлял, что хотел бы провести бой по правилам бокса с Майком Тайсоном.

Федор Емельяненко и&nbsp;Майк Тайсон. Федор Емельяненко хочет биться с Тайсоном. Почему этот бой нереален

Джейк Пол
Федор Емельяненко
ММА
4
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Чемпионат России теперь как аналог чемпионата мира? Турнир в Челябинске заставит пойти на переоценку титулов
Ирина Винер назвала позором участие России в международных турнирах без флага и гимна
Трехлетний ребенок скончался после посещения стоматолога в Рязани
Дочь попавшего под обстрел в Донбассе Охлобыстина рассказала о состоянии актера
Захарова заявила о надоевших обвинениях Санду в адрес России
Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Менеджер Бивола рассказал, что россиянин мог трижды подраться в 2023 году

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости