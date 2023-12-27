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Сегодня, 06:44

Наоя Иноуэ раскрыл сроки возвращения на ринг

Давид Хачатрян
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Чемпион мира в четырех весовых категориях Наоя Иноуэ (26-0) рассказал, что готов провести следующий поединок весной 2024-го, отметив, что переговоры о бое уже идут.

«Мы планируем вернуться на ринг в мае, — приводит слова Иноуэ BoxingScene. — Мы не можем обсуждать, кто это может быть, так как находимся на стадии переговоров».

Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе, победив филиппинца Марлона Тапалеса (37-4) техническим нокаутом в девятом раунде. Бой состоялся 26 декабря в Токио, Япония.

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