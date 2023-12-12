Макгрегор рассказал, что заинтересован в боксерском поединке

Ирландский боец Конор Макгрегор признался, что рассмотрел бы возможность принять участие в боксерском поединке.

«Да, бой по боксу — это интересно. Я бы рассмотрел», — приводит ТАСС слова Макгрегора.

На счету 35-летнего ирландца 22 победы и 6 поражений в ММА. Он провел свой последний бой в июле 2021 года — тогда Конор уступил Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги.

10 декабря Макгрегор заявил, что боя против российского бойца Петра Яна не будет. 8-го числа они провели битву взглядов в турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае.

В 2017 году Макгрегор провел боксерский поединок против американца Флойда Мэйвезера, в котором потерпел поражение.