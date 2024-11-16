Макгрегор проиграл 1 миллион долларов, поставив на Тайсона в бою с Полом

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор сделал ставку на победу Майка Тайсона над блогером Джейком Полом.

Ирландский боец сделал экспресс-ставку на победу Тайсона и Джона Джонса в поединке со Стипе Миочичем, который состоится в ночь на 17 ноября. Макгрегор проиграл 1 миллион долларов.

Бой между Тайсоном и Полом продлился 8 раундов и носил статус официального. 27-летний блогер одержал победу единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73).