Дерек Чисора: «Дюбуа потерпел поражение, потому что он черный»

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13) заявил, что у Даниэля Дюбуа (19-2) было мало шансов на победу в бою с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0), потому что рефери и судьи были белыми.

«В боксе нужна система видеоповторов. Стоит учитывать, что черный парень дрался в белой стране, где вокруг одни белые. Рефери тоже был белый, боковые судьи белые. Что вы еще ожидали увидеть? Чтобы не показал этот черный парень, им наплевать. Я считаю, что он отправил в нокаут Усика, но ему просто не отдали победу, потому что он черный», — приводит слова Чисоры Boxing Social.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа в Вроцлаве, Польша.