Лебедев: «Будь я судьей, отдал бы победу Гассиеву. Он доминировал и напрягал Валлина»

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев считает, что россиянин Мурат Гассиев заслужил победу в поединке со шведом Отто Валлином.

«В профессиональном боксе часто случается, что именно разногласие судей решает исход поединка. Одни смотрят на бой одним образом, вторые — другим. Когда я боксировал с Муратом Гассиевым, кто-то из судей посчитал меня победителем, а другие два решили, что соперник был сильнее. И этот бой был похожим. В данном случае, будь я судьей, отдал бы победу Мурату: он доминировал, напрягал Валлина, предлагал игру, как мне кажется, нанес больше уронов, но противник хорошо сохранялся», — цитирует Лебедева RT.

В поединке на турнире в Турции, который прошел в ночь с 30 сентября на 1 октября, Гассиев проиграл Валлину раздельным судейским решением (115-113, 112-117, 115-113). После этого боя россиянин потерял титул WBA Inter-Continental.