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Кудряшов считает, что у Гассиева не возникнет проблем с Валлином

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка российского боксера Мурата Гассиева против шведа Отто Валлина.

«Валлин — настоящая проверка. Он настоящий тяж, габаритный, рост 197 сантиметров — он выше Мурата. Плюс он левша, а они не всегда удобные. Но у Мурата достаточно опыта. Думаю, проблем не будет. Еще раз повторю — когда Валлина прессингуют, он не старается контролировать дистанцию, а становится на канаты. Здесь у Мурата есть шансы, он умеет бить», — цитирует Кудряшова «РБ Спорт».

Гассиев и Валлин подерутся 30 сентября в Турции. Бой состоится за межконтинентальный титул WBA в супертяжелом весе.

Гассиев в прошлом бою нокаутировал Майка Балогуна (20-1) во втором раунде. Поединок состоялся 3 марта в Ереване, Армения.

Источник: «РБ Спорт»
Бокс
Дмитрий Кудряшов (бокс)
Мурат Гассиев
Отто Валлин
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