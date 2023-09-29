Бой Кевина Джонсона возглавит матч боксеров России и Таджикистана

Американец Кевин Джонсон, представляющий Россию, проведет поединок против Джейсона Гаверна в международной матчевой встрече «Бокс на Каме».

В турнире также примут участие сборные команд России и Таджикистана, которые проведут семь поединков. Среди участников сборной России бронзовый призер чемпионата мира-2023 Дмитрий Двали, Дмитрий Шиповский, Кагир Минатуллаев, Магомеднури Магомедов, Алексей Семыкин, Ильяс Магомедов и Антон Зайцев.

Состав команды Таджикистана пока не объявен.